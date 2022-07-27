Донетчина: оккупанты убили человека, еще одного - ранили

За сутки 26 июля в результате российской агрессии в Донецкой области погиб 1 человек, еще 1 был ранен.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Северске. Еще 1 человек получил ранения".

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В то же время, каждого военного преступника ждет наказание.