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Донетчина: оккупанты убили человека, еще одного - ранили

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 08:19
Донетчина: оккупанты убили человека, еще одного - ранили

За сутки 26 июля в результате российской агрессии в Донецкой области погиб 1 человек, еще 1 был ранен.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Северске. Еще 1 человек получил ранения".

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Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В то же время, каждого военного преступника ждет наказание.

Темы: Донецкая областьвойна
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