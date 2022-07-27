Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донетчина: оккупанты убили человека, еще одного - ранили

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 08:19

За сутки 26 июля в результате российской агрессии в Донецкой области погиб 1 человек, еще 1 был ранен.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Северске. Еще 1 человек получил ранения".

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В то же время, каждого военного преступника ждет наказание.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

фотоСиловики задержали руководителя охраны нардепа Деркача

На войне погиб лётчик-герой Украины

Германия одобрила продажу Украине 100 САУ PzH 2000

В Стамбуле заработал центр координации экспорта зерна из Украины

Рада избрала судьей Конституционного суда нардепа от "Слуги народа"

Польша подписала соглашения о покупке в Южной Корее 48 истребителей, 180 танков и более 600 гаубиц

Все новости...
Донецкая область
СБУ поймала корректировщиков огня по железной дороге на Донетчине
Из-за российского беспилотника на Волыни пострадали трое детей – прокуроры
Россияне убивают дончан: за сутки погибли 3, ранены 8 человек
Последние новости
19:43
Подоляк: на войне погибает в 275 раз больше бурят, чем москвичей – это этноцид
19:33
Россияне обстреляли Харьковский район: 2 раненых
19:20
Поляки запустили сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины
19:16
фото, видеоМинцифры провело тест-драйв Starlink на скорости 130 км/ч: что показали результаты
19:00
На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб
18:52
Макрон назвал Россию "одной из последних колониальных империй"
18:49
В России снова угрожают "жестким ответом" на поставки оружия Киеву и захватом новых территорий
18:38
Будут ли штрафовать женщин, которые не станут на военный учет – объясняет юрист
18:28
В Полтавской области восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров газа в сутки
18:16
В Киеве мужчина курил на балконе и сжег 10 квартир
Все новости...