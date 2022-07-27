Росіяни зранку обстріляли Миколаїв: поцілили промислову зону

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва є влучання в промислову зону та ремонтне підприємство, також пошкоджено приватний транспорт, за попередньою інформацією жертв немає.

Джерело: голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Зранку 27 липня близько 06:20 Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство.

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Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється".