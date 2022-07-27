Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром обстреляли Николаев: попали в промышленную зону

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 08:36
Россияне утром обстреляли Николаев: попали в промышленную зону
ВИТАЛИЙ КИМ. ФОТО УП

В результате вражеского обстрела Николаева попадает в промышленную зону и ремонтное предприятие, также поврежден частный транспорт, по предварительной информации жертв нет.

Источник: глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Утром 27 июля около 06:20 Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие.

Реклама:

Также повреждено здание и частный транспорт. Предварительно без жертв и пострадавших. Детальная информация уточняется".

Темы: Николаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: