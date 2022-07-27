Россияне утром обстреляли Николаев: попали в промышленную зону
Среда, 27 июля 2022, 08:36
В результате вражеского обстрела Николаева попадает в промышленную зону и ремонтное предприятие, также поврежден частный транспорт, по предварительной информации жертв нет.
Источник: глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "Утром 27 июля около 06:20 Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие.
Также повреждено здание и частный транспорт. Предварительно без жертв и пострадавших. Детальная информация уточняется".
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