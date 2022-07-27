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Разведка Британии: Лавров в Африке добивается статуса "великого государства" для РФ

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 10:14
Разведка Британии: Лавров в Африке добивается статуса великого государства для РФ
Сергей Лавров в Уганде, фото МИД РФ

Разведка Британии в своей ежедневной сводке о войне в Украине в среду объяснила цели, с которыми глава МИД РФ Сергей Лавров уехал в турне по странам Африки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лавров в настоящее время совершает визиты в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

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Россия, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, сохранявших нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину, говорится в сводке.

С 2014 года Россия прилагала значительные усилия по обеспечению влияния в Африке, причем группа "Вагнера" ​​часто использовалась как один из любимых инструментов влияния в регионе, подчеркнула британская разведка.

"Россия, вероятно, прежде всего взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это усилить идентичность "великого государства", к которой она так стремится. Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России" на международных форумах", - говорится в сводке.

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Отдельно британская разведка затронула ситуацию с боями на востоке Украины, отмечая, что российской частной военной компании "Вагнер", вероятно, удалось совершить тактическое наступление на Донбассе в районе Углегорской ГЭС и поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.

Ранее разведка Британии объяснила заявления Лаврова о "расширении географии" войны.

Британская разведка также рассказала о дилемме, перед которой стоит командование РФ.

Темы: разведкаРосcияЛавровмеждународные отношения
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