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В Коростені на Житомирщині чутно вибухи: влада повідомила про військові навчання

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 10:33
В Коростені на Житомирщині чутно вибухи: влада повідомила про військові навчання
Фото: Генштаб ЗСУ

В Коростені Житомирської області чутно звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликала не панікувати – йдеться про військові навчання.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на голову РВА Юрія Тарасюка, Коростеньска районна військова адміністрація у Telegram

Коростенська районна військова адміністрація підтвердила інформацію про вибухи. Але заспокоїла мешканців: мова йде про військові навчання. Заклиикали не панікувати.

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Дослівно: "Шановні жителі Коростенського району! На цю хвилину розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів в місті Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою. Просимо не панікувати та не поширювати чутки".

Теми: війнаЖитомирщина
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