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В Коростене на Житомирщине слышны взрывы: власти сообщили о военных учениях

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 10:33
Фото: Генштаб ВСУ

В Коростене Житомирской области слышны звуки взрывов. В области объявлена ​​воздушная тревога. Местные власти призвали не паниковать – речь идет о военных учениях.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на главу РВА Юрий Тарасюк Тарасюка, Коростенская районная военная администрация в Telegram

Коростенская районная военная администрация подтвердила информацию о взрывах. Но успокоила жителей: речь идет о военных учениях. Призывали не паниковать.

Дословно: "Уважаемые жители Коростенского района! На эту минуту распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы звучали, но это не враждебная атака, а проведение обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи".

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Темы: войнаЖитомирская область
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