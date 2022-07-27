Окупанти на Херсонщині шлють нові рахунки, на Луганщині не можуть навіть вивезти сміття – ОВА

Керівники обласних адміністрацій повідомляють про життя в окупації: жителям Херсонської області окупанти надсилають нові рахунки за комуналку, а в Луганській області не можуть налагодити навіть вивезення сміття.

Джерело: дані голови Луганської ОВА Сергія Гайдая з Telegram та Херсонської ОВА зі зведення про ситуацію в регіонах

Дослівно: "Деякі захоплені КП Херсона, зокрема, водоканал, почали надсилати нові реквізити та рахунки на оплати послуг.

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Також анонсують про нові тарифи на проїзд у громадському транспорті з 1 серпня.

Вчителям розсилають оголошення про збір російськомовної літератури та символіки для шкіл окупованих Херсонської та Запорізької областей".

Деталі: Водночас Гайдай заявляє, що в Луганській області "росіяни не можуть навести лад в окупованих ними населених пунктах".

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Рубіжне повністю було захоплене понад 2,5 місяця тому. Центральна та північна частини – майже чотири місяці.

Пряма мова Гайдая: "У місті (Рубіжне) досі відсутні комунікації, попри гучні заяви окупаційної влади швидко все налагодити.

Такі ж обіцянки лунають і на вулицях Лисичанська та Сєвєродонецька. Та люди мають бачити невдалий приклад відновлення Рубіжного.

Росіяни не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни. У кожному кварталі воно перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст".

Деталі: Водночас, за даними голови області, в Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання – вилучили рештки 10 жителів міста.

Проте сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб.

У Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил.

"Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані і поховані за звичаями гідного прощання. А от окупаційна влада не в змозі зробити і цього", – заявив Гайдай.