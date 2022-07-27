Оккупанты в Херсонской области шлют новые счета, в Луганской области не могут даже вывезти мусор – ОВА

Руководители областных администраций сообщают о жизни в оккупации: жителям Херсонской области оккупанты присылают новые счета за коммуналку, а в Луганской области не могут наладить даже вывоз мусора.

Источник: данные главы Луганской ОВА Сергея Гайдая из Telegram и Херсонской ОВА из сводки о ситуации в регионах

Дословно: "Некоторые захваченные КП Херсона, в частности, водоканал, начали присылать новые реквизиты и счета на оплаты услуг.

Также анонсируют новые тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 августа.

Учителям рассылают объявления о сборе русскоязычной литературы и символики для школ оккупированных Херсонской и Запорожской областей".

Детали: В то же время Гайдай заявляет, что в Луганской области "россияне не могут навести порядок в оккупированных ими населенных пунктах".

Рубежное полностью было захвачено более 2,5 месяцев назад. Центральная и северная части – почти четыре месяца.

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Прямая речь Гайдая: "В городе (Рубежное) до сих пор отсутствуют коммуникации, несмотря на громкие заявления оккупационных властей быстро все наладить.

Такие же обещания раздаются и на улицах Лисичанска и Северодонецка. Но люди должны видеть неудачный пример восстановления Рубежного.

Россияне не могут организовать даже элементарный вывоз мусора, накопившийся во дворах еще с весны. В каждом квартале он превратился уже в стихийные свалки. Покореженные несколько месяцев назад автомобили также остаются на дорогах посреди городов".

Детали: В то же время, по данным главы области, в Рубежном впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения – изъяли останки 10 жителей города.

Однако сотни рубежан остаются погребенными вблизи собственных домов. Только официально установленных жертв российского вторжения сейчас более 400 человек.

В Северодонецке обустроенное весной близ Лесной Дачи кладбище насчитывает около 600 могил.

"Когда обострилась ситуация в Лисичанске, там захоронения осуществляла Национальная полиция – около 200 погибших и умерших. Практически все они были идентифицированы и похоронены по обычаям достойного прощания. А вот оккупационные власти не в состоянии сделать и этого", – заявил Гайдай.