В Бахмуте оккупанты обстреляли отель: есть погибшие и раненые

В Бахмуте Донецкой области россияне попали в гостиницу: предварительно есть погибшие и раненые.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, ГСЧС Донецкой области

Прямая речь Кириленко: "В Бахмуте россияне попали в гостиницу — по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция".

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Детали: По данным спасателей, в результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы.

В 9:25 во время проведения поисково-спасательных работ спасатели из-под завалов достали мужчину, который был госпитализирован.

В целом, с начала проведения работ, на месте происшествия обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.

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Дословно ГСЧС: "Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего человека. Работы по разбору завалов продолжаются".