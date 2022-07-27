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Поляки витратили на допомогу біженцям з України близько $2 млрд - оцінка

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 11:45

Поляки виділили на допомогу українцям, які втекли від війни Росії, до 10 мільярдів злотих (понад 2 млрд доларів).

Такою є оцінка Польського економічного інституту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через її переважно незареєстрований характер. Проте Польський економічний інститут запитав про це поляків у спеціальному опитуванні.

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Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців - від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

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Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих. 

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало - до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% - понад 1000 злотих.

Сильне бажання допомогти було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення в ЗМІ триваючих військових дій і долі біженців.

Примітно, що орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

Нагадаємо, у липні стало відомо, що українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС.

Читайте також:  Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.

Теми: Польща
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