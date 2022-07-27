Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляки витратили на допомогу біженцям з України близько $2 млрд - оцінка

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 11:45

Поляки виділили на допомогу українцям, які втекли від війни Росії, до 10 мільярдів злотих (понад 2 млрд доларів).

Такою є оцінка Польського економічного інституту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через її переважно незареєстрований характер. Проте Польський економічний інститут запитав про це поляків у спеціальному опитуванні.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців - від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих. 

ВІДЕО ДНЯ

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало - до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% - понад 1000 злотих.

Сильне бажання допомогти було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення в ЗМІ триваючих військових дій і долі біженців.

Примітно, що орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

Нагадаємо, у липні стало відомо, що українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС.

Читайте також:  Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Польща
Головне сьогодні

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

На війні загинув льотчик-герой України

В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України

Усі новини...
Польща
У Бундестазі звинуватили Польщу в завищених очікуваннях щодо поставок танків
Рада польської мови рекомендувала вживати "в Україні". Досі було "на Україні"
Польща передала Україні танки PT-91 Twardy
Останні новини
22:52
"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
22:51
Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
22:48
Німецькі танки найгірші в Європі – глава МЗС Німеччини
22:38
Україна уже впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр
22:31
Економічні новини 27 липня: Рада забороняє стягувати борг за комуналку, статки Ахметова впали
22:08
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
22:02
Військовий облік жінок: що зміниться 1 жовтня і чи випускатимуть за кордон
22:01
Єврокомісія пом’якшила вимоги щодо вирощування продовольства на тлі його глобальної нестачі
21:51
Повітряники знову збили російський БПЛА на Миколаївщині
21:44
Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться
Усі новини...