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Поляки потратили на помощь беженцам из Украины около $2 млрд - оценка

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 11:45

Поляки выделили на помощь бежавшим от войны России украинцам до 10 миллиардов злотых (более 2 млрд долларов).

Такова оценка Польского экономического института, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на rp.pl.

Поляки с первых дней войны были вовлечены в помощь беженцам из Украины. Масштабы этого участия и его материальную ценность трудно оценить из-за преимущественно незарегистрированного характера. Однако Польский экономический институт спросил поляков в специальном опросе.

Результаты исследования показали, что 77% поляков приняли участие в различных формах поддержки украинцев – от финансовых и материальных переводов, волонтерской деятельности до предоставления людям своих домов и квартир.

Что касается общей стоимости этой помощи, то она стала в 2-3 раза больше, чем расходы поляков на благотворительность за весь 2021 год. По оценкам института, она составила не менее 5,5 млрд злотых, однако наиболее вероятная фактическая стоимость помощи находится между 9-10 млрд злотых.

Эта оценка учитывает стоимость средств, переданных беженцам напрямую или путем участия в общественном сборе, а также стоимость вещей и товаров, приобретенных для беженцев, стоимость предлагаемого им жилья и питания, а также стоимость других форм поддержки.

Чаще всего указанный диапазон стоимости выделенного пособия (36%) составляет 100-500 злотых.

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Почти половина респондентов (44%) не привлекала никаких финансовых средств или использовала их мало – до 100 злотых, тогда как меньшая группа (20%) выделила значительные средства, превышающие 500 злотых, из которых 8% – более 1000 злотых.

Сильное желание помочь было связано с такими факторами как опыт благотворительной деятельности, прямые контакты с иностранцами (особенно украинцами) до войны, регулярное освещение в СМИ продолжающихся военных действий и судьбы беженцев.

Примечательно, что ориентировочная стоимость общих годовых расходов государственных органов на помощь беженцам составила 15,9 млрд злотых (3,4 млрд долларов).

Напомним, в июле стало известно, что украинцам в Польше будут выдавать электронные удостоверения, позволяющие пересечение границ в ЕС.

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Темы: Польша
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