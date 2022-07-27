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У Болгарії провалилася остання спроба сформувати уряд

Середа, 27 липня 2022, 12:54

Соціалістична партія Болгарії відмовилася від планів запропонувати новий коаліційний уряд після того, як не змогла зібрати більшість у парламенті, що означає дострокові вибори в країні восени.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Президенту Румену Радєву тепер доведеться призначити тимчасовий уряд для управління Болгарією до проведення нових виборів, швидше за все, у жовтні.

Соціалісти зробили третій і останній крок у спробі сформувати уряд після того, як минулого місяця коаліційний уряд прем’єр-міністра-реформіста Кирила Петкова було повалено через вотум недовіри після втрати більшості.

"Стало зрозуміло, що немає більшості, яка бажає боротися з корупцією... У такому випадку ми завтра повернемо президенту невиконаний мандат на формування уряду", - сказав Георгі Свіленський, високопоставлений член Соціалістичної партії.

Соціалісти домовилися зі своїми партнерами в уряді, що йде, про шестимісячну програму боротьби з широко поширеним хабарництвом і запропонували заходи, щоб допомогти підприємствам зі стрімко зростаючими цінами, але не змогли заручитися підтримкою колишнього союзника, партії ITN.

Їхня спроба поставити програму на голосування в парламенті була відхилена депутатами, яскраво продемонструвавши відсутність більшості.

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Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з чотирипартійної правлячої коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.

Найбільша партія у парламенті — "Зміни продовжуються" — намагалася сформувати новий уряд, але не змогла зібрати 121 депутата і вирішила не пропонувати новий уряд.

Нагадаємо, після оголошення вотуму недовіри уряду колишній прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив Росію та потужну мафію його країни.

Чому політична криза грає на руку в першу чергу проросійським силам, читайте у статті Болгарія дає шанс "друзям Путіна": куди заведе країну нова політична криза.

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Теми: Болгаріяполітична система
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