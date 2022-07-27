В Болгарии провалилась последняя попытка сформировать правительство

Социалистическая партия Болгарии отказалась от планов предложить новое коалиционное правительство после того, как не смогло собрать большинство в парламенте, что означает досрочные выборы в стране осенью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Президенту Румену Радеву теперь придется назначить временное правительство для управления Болгарией для проведения новых выборов, скорее всего, в октябре.

Социалисты сделали третий и последний шаг в попытке сформировать правительство после того, как в прошлом месяце коалиционное правительство премьер-министра-реформиста Кирилла Петкова было свергнуто из-за вотума недоверия после потери большинства.

"Стало понятно, что нет большинства, желающего бороться с коррупцией... В таком случае мы завтра вернем президенту невыполненный мандат на формирование правительства", - сказал Георги Свиленский, высокопоставленный член Социалистической партии.

Социалисты договорились со своими партнерами в идущем правительстве о шестимесячной программе борьбы с широко распространенным взяточничеством и предложили меры, чтобы помочь предприятиям со стремительно растущими ценами, но не смогли заручиться поддержкой бывшего союзника, партии ITN.

Их попытка поставить программу на голосование в парламенте была отклонена депутатами, ясно продемонстрировав отсутствие большинства.

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Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку.

Самая большая партия в парламенте - "Изменения продолжаются" - пыталась сформировать новое правительство, но не смогла собрать 121 депутата и решила не предлагать новое правительство.

Напомним, после объявления вотума недоверия правительству бывший премьер-министр Кирилл Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны.

Почему политический кризис играет на руку в первую очередь пророссийским силам, читайте в статье Болгария дает шанс "друзьям Путина": куда заведет страну новый политический кризис.