Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва заборонила в'їзд патріарху Кірілу

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 13:40
Фото, пресслужба Кремля

Литва заборонила в'їзд до країни патріарху Російської православної церкви Кірілу через його підтримку російського вторгнення в Україну.

Цю інформацію підтвердили BNS у середу в Міністерстві внутрішніх справ (МВС), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Священнослужителя внесли до списку небажаних 23 червня, і досі публічно про це не повідомляли.

Рішення було прийнято після врахування пропозиції Міністерства закордонних справ.

За даними МВС, патріарха Кіріла включено до списку через те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

"Патріарх Кіріл, близький соратник Владіміра Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про російську агресію, що триває", - йдеться у повідомленні відомства.

"Патріарх Кіріл в російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України "учасником нацистського режиму", який має бути депортований або знищений. 27 лютого 2022 року Патріарх Кіріл благословив російських воїнів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку розв’язала Росія", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Патріарх Кіріл не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року.

Навесні Литва пропонувала ввести санкції проти Кіріла на рівні Євросоюзу, але в червні під час затвердження шостого пакету санкцій проти Росії його виключили зі списку за ініціативою Угорщини.

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кіріла викреслили із санкційного списку ЄС.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЛитваРосіясанкції
Головне сьогодні

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Усі новини...
Литва
До Калінінграда через Литву прибув перший потяг із підсанкційними товарами
У Литві почали дискусію про російських та українських авторів у шкільній програмі
До Києва приїхала дружина президента Литви
Останні новини
00:20
ЗМІ: У Харкові прогриміли вибухи
23:50
Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя
23:42
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
22:52
"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
22:51
Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
22:48
Німецькі танки найгірші в Європі – глава МЗС Німеччини
22:38
Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр
Усі новини...