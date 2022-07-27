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Литва заборонила в'їзд патріарху Кірілу

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 13:40
Литва заборонила в'їзд патріарху Кірілу
Фото, пресслужба Кремля

Литва заборонила в'їзд до країни патріарху Російської православної церкви Кірілу через його підтримку російського вторгнення в Україну.

Цю інформацію підтвердили BNS у середу в Міністерстві внутрішніх справ (МВС), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Священнослужителя внесли до списку небажаних 23 червня, і досі публічно про це не повідомляли.

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Рішення було прийнято після врахування пропозиції Міністерства закордонних справ.

За даними МВС, патріарха Кіріла включено до списку через те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

"Патріарх Кіріл, близький соратник Владіміра Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про російську агресію, що триває", - йдеться у повідомленні відомства.

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"Патріарх Кіріл в російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України "учасником нацистського режиму", який має бути депортований або знищений. 27 лютого 2022 року Патріарх Кіріл благословив російських воїнів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку розв’язала Росія", – йдеться у повідомленні.

Патріарх Кіріл не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року.

Навесні Литва пропонувала ввести санкції проти Кіріла на рівні Євросоюзу, але в червні під час затвердження шостого пакету санкцій проти Росії його виключили зі списку за ініціативою Угорщини.

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кіріла викреслили із санкційного списку ЄС.

Теми: ЛитваРосіясанкції
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