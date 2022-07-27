Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху Российской православной церкви Кириллу из-за его поддержки российского вторжения в Украину.

Эту информацию подтвердили BNS в среду в Министерстве внутренних дел (МВД), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Священнослужителя внесли в список нежелательных 23 июня и до сих пор публично об этом не сообщали.

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Решение было принято после учета предложения Министерства иностранных дел.

По данным МВД, патриарх Кирилл включен в список из-за того, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, близкий соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично положительно высказывался о продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении ведомства.

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Патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет народ Украины "участником нацистского режима", который должен быть депортирован или уничтожен. 27 февраля 2022 года Патриарх Кирилл благословил участвующих в войне против Украины российских воинов и дал каноническое оправдание войне, которую развязала Россия", – говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл не сможет посетить Литву до 23 июня 2027 года.

Весной Литва предлагала ввести санкции против Кирилла на уровне Евросоюза, но в июне, во время утверждения шестого пакета санкций против России, его исключили из списка по инициативе Венгрии.

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарх Кирилл был вычеркнут из санкционного списка ЕС.