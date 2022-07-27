В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України

У Стамбулі в середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в рамках реалізації так званої "зернової угоди".

Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Центр діє на території Університету національної оборони. Поряд із представниками Туреччини, України та РФ у СКЦ працюватимуть дипломати з ООН.

За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України на Чорному морі - Одеси, Чорноморська та Південного.

Звертаючись до учасників Центру, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив на необхідності забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, що потребують закупівлі сільгосппродукції.

За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

"Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо "зернового коридору" немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває", - сказав турецький міністр.

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Акар зазначив, що Туреччина продовжує діалог щодо цього процесу і з Україною, і з Росією.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.