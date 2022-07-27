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В Стамбуле заработал центр координации экспорта зерна из Украины

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 15:19
фото Getty Images

В Стамбуле в среду состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации так называемого "зернового соглашения".

Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Центр работает на территории Университета национальной обороны. Наряду с представителями Турции, Украины и РФ в СКЦ будут работать дипломаты ООН.

С помощью Центра планируют досматривать суда, которые примут участие в вывозе зерна из трех портов Украины на Черном море - Одессы, Черноморска и Южного.

Обращаясь к участникам Центра, министр обороны Турции Хулуси Акар отметил необходимость обеспечения поставки 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупке сельхозпродукции.

По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

"Необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения о "зерновом коридоре" нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - сказал турецкий министр.

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Акар отметил, что Турция продолжает диалог по этому процессу и с Украиной, и с Россией.

Соглашение по "зерновому коридору" было подписано 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Подписи под документом были поставлены представителями Украины, России, ООН и Турции

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

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Темы: зерноТурциявойна
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