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У Кулеби запевнили, що не закриватимуть очі на поїздку глави МЗС Бельгії до окупованого Криму

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 15:51

Міністерство закордонних справ України через дипломатичні канали з бельгійською стороною з’ясовує, як саме нова глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб їздила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою.

Про це у коментарі заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Речник нагадав, що законні поїздки до окупованого Криму можливі лише через материкову територію України, і від іноземних громадян очікують дотримання українського законодавства та офіційної позиції щодо Криму їхніх держав. 

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"МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів.

Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лябіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - зазначив Олег Ніколенко. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. З відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через "Чонгар", чи через Росію. 

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Про призначення Аджі Лябіб міністеркою закордонних справ стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.

Теми: БельгіяКрим
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