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У Кулебы заверили, что не будут закрывать глаза на поездку главы МИД Бельгии в Крым

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 15:51

Министерство иностранных дел Украины через дипломатические каналы с бельгийской стороной выясняет, как именно новая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб ездила в оккупированный Крым летом 2021 года, когда еще была журналисткой.

Об этом в комментарии заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Спикер напомнил, что законные поездки в оккупированный Крым возможны только через материковую территорию Украины, и от иностранных граждан ожидают соблюдения украинского законодательства и официальной позиции по Крыму их государств.

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"МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений по дальнейшим двусторонним контактам.

В то же время, положительно отмечаем заверения министерки Лябиб относительно дальнейшей поддержки Украины в её борьбе против вооруженной агрессии России. Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставления Украине военной и финансовой помощи", - отметил Олег Николенко.

Напомним, недавно стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года ездила в оккупированный Крым на фестиваль "Глобальные ценности", который организует Севастопольский академический российский драматический театр имени Луначарского. Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до её назначения на должность главы МИД. Из открытых источников неизвестно, как именно она прибыла на полуостров.

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О назначении Аджи Лябиб главой МИД Бельгии стало известно 15 июля, она заменила на этом посту Софи Вильмес.

Темы: БельгияКрым
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