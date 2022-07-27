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У боях під Бахмутом загинув журналіст Олександр Савоченко

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 15:56
Олександр Савоченко, фото: Yevhen Buderatsky

На фронті в боях під Бахмутом на Донеччині загинув київський журналіст, уродженець Чернігівщини Олександр Савоченко.

Джерело: Чeline з посиланням на Коропську селищну раду

Дослівно: "У боях за Україну під Бахмутом загинув наш земляк Олександр Савоченко із Поліського, 1986 року народження. 25 лютого, з самого початку повномасштабної збройної агресії російського ворога, він добровольцем пішов захищати Україну".

Деталі: До війни Олександр працював у Києві спочатку на СТБ, згодом в інформагентстві "Франс Прес", пізніше на "Суспільному". Робив аналітичні сюжети, зокрема про економіку та політику. Жив у Броварах.

У захисника залишились дружина і батьки, старший брат Віктор, бабуся.

Похорони Олександра відбудуться у рідному селі – Поліському.

Що передувало: За даними НСЖУ, станом на 25 липня від початку агресії РФ в Україні загинули 37 журналістів. Серед загиблих – восьмеро журналістів, які виконували професійні обов'язки, 12 співробітників медіа – цивільних жертв, а також 17 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах сил оборони.

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Теми: війнажертви
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