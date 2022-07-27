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В боях под Бахмутом погиб журналист Александр Савоченко

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 15:56
Александр Савоченко, фото: Yevhen Buderatsky

На фронте в боях под Бахмутом на Донетчине погиб киевский журналист, уроженец Черниговщины Александр Савоченко.

Источник: Чeline со ссылкой на Коропский поселковый совет

Дословно: "В боях за Украину под Бахмутом погиб наш земляк Александр Савоченко из Полесского, 1986 года рождения. 25 февраля с самого начала полномасштабной вооруженной агрессии российского врага он добровольцем пошел защищать Украину".

Детали: До войны Александр работал в Киеве сначала на СТБ, впоследствии в информагентстве "Франс Пресс", позже на "Суспільном". Делал аналитические сюжеты, в частности, об экономике и политике. Жил в Броварах.

У защитника остались жена и родители, старший брат Виктор, бабушка.

Похороны Александра пройдут в родном селе – Полесском.

Что предшествовало: По данным НСЖУ, по состоянию на 25 июля с начала агрессии РФ в Украине погибли 37 журналистов. Среди погибших – восемь журналистов, исполнявших профессиональные обязанности, 12 сотрудников медиа – гражданских жертв, а также 17 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах сил обороны.

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Темы: войнажертвы
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