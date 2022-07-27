Кримчани, примусово призвані в армію РФ, – не злочинці, а жертви – прокуратура

Керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний заявив, що кримчани, примусово призвані до армії РФ чи незаконних формувань, є жертвами війни, а не злочинцями, якщо вони не вчинили інших злочинів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Поночовного: "Кримчани, примусово призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

Реклама:

Отже, вони не можуть і не підлягатимуть кримінальному переслідуванню, якщо не вчинили жодного іншого злочину під час служби в окупаційній армії".

Деталі: За словами керівника прокуратури, за 8 років окупації Кримського півострова понад 34 тисячі кримчан примусово потрапили на військову службу до армії Росії.

Він вважає, що створення мобілізаційного центру в окупованому Криму може свідчити про приховану мобілізацію на півострові для залучення кримчан до війни, оскільки російська армія несе численні втрати і потребує поповнення людського ресурсу.

ВІДЕО ДНЯ

Поночовний підкреслив, що такі дії окупантів порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року і є воєнним злочином, який не має строків давності.

За його словами, у межах національного законодавства прокуратура автономії кваліфікує такі дії за ст. 438 КК України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі.

Водночас Поночовний нагадав, що дії громадян України з окупованої території, які добровільно вступають до збройних формувань Росії, можуть бути кваліфіковані як державна зрада.