Кримчани, примусово призвані в армію РФ, – не злочинці, а жертви – прокуратура

Керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний заявив, що кримчани, примусово призвані до армії РФ чи незаконних формувань, є жертвами війни, а не злочинцями, якщо вони не вчинили інших злочинів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Поночовного: "Кримчани, примусово призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

Отже, вони не можуть і не підлягатимуть кримінальному переслідуванню, якщо не вчинили жодного іншого злочину під час служби в окупаційній армії".

Деталі: За словами керівника прокуратури, за 8 років окупації Кримського півострова понад 34 тисячі кримчан примусово потрапили на військову службу до армії Росії.

Він вважає, що створення мобілізаційного центру в окупованому Криму може свідчити про приховану мобілізацію на півострові для залучення кримчан до війни, оскільки російська армія несе численні втрати і потребує поповнення людського ресурсу.

Поночовний підкреслив, що такі дії окупантів порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року і є воєнним злочином, який не має строків давності.

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За його словами, у межах національного законодавства прокуратура автономії кваліфікує такі дії за ст. 438 КК України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі.

Водночас Поночовний нагадав, що дії громадян України з окупованої території, які добровільно вступають до збройних формувань Росії, можуть бути кваліфіковані як державна зрада.