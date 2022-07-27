Крымчане, принудительно призванные в армию РФ, – не преступники, а жертвы – прокуратура

Руководитель прокуратуры Крыма Игорь Поночевный заявил, что крымчане, принудительно призванные в армию РФ или незаконные формирования, являются жертвами войны, а не преступниками, если они не совершили других преступлений.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Поночевного: "Крымчане, принудительно призванные в ряды армии РФ или другие незаконные формирования, являются жертвами вооруженного конфликта, а не преступниками.

Следовательно, они не могут и не будут подлежать уголовному преследованию, если не совершили никакого другого преступления во время службы в оккупационной армии".

Детали: По словам руководителя прокуратуры, за 8 лет оккупации Крымского полуострова более 34 тысяч крымчан принудительно попали на военную службу в армию России.

Он считает, что создание мобилизационного центра в оккупированном Крыму может свидетельствовать о скрытой мобилизации на полуострове для привлечения крымчан к войне, поскольку российская армия несет многочисленные потери и нуждается в пополнении человеческого ресурса.

Поночевный подчеркнул, что такие действия оккупантов нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности положения IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и являются военным преступлением, не имеющим сроков давности.

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По его словам, в рамках национального законодательства прокуратура автономии квалифицирует следующие действия по ст. 438 УК Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В то же время Поночевный напомнил, что действия граждан Украины с оккупированной территории, которые добровольно вступают в вооруженные формирования России, могут быть квалифицированы как государственная измена.