Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На війні загинув льотчик-герой України

Альона Мазуренко Середа, 27 липня 2022, 17:16
На війні загинув льотчик-герой України
Олександр Кукурба фото: Нижньовербізька сільська рада

Під час бойових дій з російськими окупантами 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

Джерело: Нижньовербізька сільська рада

Дослівно: "З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України".

Реклама:

Деталі: 27-29 липня у Нижньовербізькій громаді оголосили днями жалоби.

Кукурба має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

22 березня його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ст., а 6 липня - орденом Богдана Хмельницького II ст. — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: авіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
авіа
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: