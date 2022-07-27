На війні загинув льотчик-герой України

Під час бойових дій з російськими окупантами 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

Джерело: Нижньовербізька сільська рада

Дослівно: "З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України".

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Деталі: 27-29 липня у Нижньовербізькій громаді оголосили днями жалоби.

Кукурба має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

22 березня його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ст., а 6 липня - орденом Богдана Хмельницького II ст. — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.