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На войне погиб лётчик-герой Украины

Мазуренко Алена Среда, 27 июля 2022, 17:16
Александр Кукурба фото: Нижневербежский сельский совет

В ходе боевых действий с российскими оккупантами 26 июля погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области.

Источник: Нижневербский сельский совет

Дословно: "С грустью можем официально известить, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г.р., уроженец с. Верхний Вербеж Нижневербжской территориальной громады Ивано-Франковской области — украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, Герой Украины".

Детали: 27-29 июля в Нижневербежской общине объявили днями траура.

Кукурба имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

22 марта его наградили орденом Богдана Хмельницкого III ст., а 6 июля – орденом Богдана Хмельницкого II ст. — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Темы: авиавойна
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