Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

G7 хоче домовитися про крайню ціну на нафту в грудні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 17:28
G7 хоче домовитися про крайню ціну на нафту в грудні – ЗМІ
скріншот

"Група семи" прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters заявив у середу високопоставлений чиновник G7.

"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які ЄС уже встановив. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно (із санкціями ЄС)", – сказав посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Реклама:

Нагадаємо, у червні лідери "Групи семи" на саміті домовилися, що розглянуть питання про встановлення обмеження ціни на російську сиру нафту, щоб обмежити доходи від нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.

G7 хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася членами картелю покупців на рівні, вищому за російські виробничі витрати. Це б створило для Кремля стимул продовжувати видобуток нафти, але за набагато нижчими за нинішній високий рівень цінами на ринку.

Таким чином, Росія постане перед важким вибором: або погодитися на продаж нафти за нижчими цінами й, відповідно, менший прибуток, або майже повністю перестати її експортувати з огляду на ембарго ЄС на сиру нафту.

ВІДЕО ДНЯ

У G7 вважають, що Росії буде важко переорієнтувати експорт нафти, оскільки санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов’язані з торгівлею нафтою, зокрема страхування, перестрахування та фінансування вантажів і суден.

Як нагадує Reuters, "Група семи" намагалася залучити до ініціативи Китай та Індію, які вже купують російську нафту зі знижкою відносно ринкової ціни.

"Ми вже знаємо про низку країн Азії, які зацікавлені або в приєднанні до коаліції, або в кращому розумінні рівня, на якому буде встановлена ціна, щоб зміцнити свою позицію в переговорах з росіянами щодо майбутніх контрактів", – додав представник G7.

Теми: нафтаРосіяцінисанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
нафта
Ціни на нафту демонструють падіння 2 тижні поспіль
Нафта стабілізувалась після падіння напередодні
Запаси нафти в США скоротилися на 6,13 мільйона барелів за тиждень
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: