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G7 хоче домовитися про крайню ціну на нафту в грудні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 17:28
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"Група семи" прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters заявив у середу високопоставлений чиновник G7.

"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які ЄС уже встановив. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно (із санкціями ЄС)", – сказав посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Нагадаємо, у червні лідери "Групи семи" на саміті домовилися, що розглянуть питання про встановлення обмеження ціни на російську сиру нафту, щоб обмежити доходи від нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.

G7 хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася членами картелю покупців на рівні, вищому за російські виробничі витрати. Це б створило для Кремля стимул продовжувати видобуток нафти, але за набагато нижчими за нинішній високий рівень цінами на ринку.

Таким чином, Росія постане перед важким вибором: або погодитися на продаж нафти за нижчими цінами й, відповідно, менший прибуток, або майже повністю перестати її експортувати з огляду на ембарго ЄС на сиру нафту.

У G7 вважають, що Росії буде важко переорієнтувати експорт нафти, оскільки санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов’язані з торгівлею нафтою, зокрема страхування, перестрахування та фінансування вантажів і суден.

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Як нагадує Reuters, "Група семи" намагалася залучити до ініціативи Китай та Індію, які вже купують російську нафту зі знижкою відносно ринкової ціни.

"Ми вже знаємо про низку країн Азії, які зацікавлені або в приєднанні до коаліції, або в кращому розумінні рівня, на якому буде встановлена ціна, щоб зміцнити свою позицію в переговорах з росіянами щодо майбутніх контрактів", – додав представник G7.

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Теми: нафтаРосіяцінисанкції
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