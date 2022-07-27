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G7 хочет договориться о крайней цене на нефть в декабре - СМИ

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 17:28
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"Группа семи" стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters заявил в среду высокопоставленный чиновник G7.

"Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые ЕС уже установил. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно (с санкциями ЕС)", – сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, в июне лидеры "Группы семи" на саммите договорились, что рассмотрят вопрос об установлении ограничения цены на российскую сырую нефть, чтобы ограничить доходы от нефти, которые Москва использует для финансирования своего вторжения в Украину.

G7 хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась членами картеля покупателей на уровне выше российских производственных затрат. Это бы создало для Кремля стимул продолжать добычу нефти, но по гораздо ниже нынешней цене на рынке.

Таким образом, Россия предстанет перед тяжелым выбором: либо согласиться на продажу нефти по более низким ценам и, соответственно, меньшую прибыль, либо почти полностью перестать ее экспортировать, учитывая эмбарго ЕС на сырую нефть.

В G7 считают, что России будет трудно переориентировать экспорт нефти, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей нефтью, в том числе страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов.

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Как напоминает Reuters, "Группа семи" пыталась привлечь к инициативе Китай и Индию, уже покупающих российскую нефть со скидкой относительно рыночной цены.

"Мы уже знаем о ряде стран Азии, которые заинтересованы либо в присоединении к коалиции, либо в лучшем понимании уровня, на котором будет установлена ​​цена, чтобы укрепить свою позицию в переговорах с россиянами по поводу будущих контрактов", - добавил представитель G7.

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Темы: нефтьРосcияценысанкции
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