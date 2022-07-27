Колючий дріт і тепловізори: в ОПУ показали, як облаштований кордон з Білоруссю на Волині
На кордоні України та Білорусі у Волинській області облаштували фортифікаційні споруди і пункти пропуску та встановили спеціальні засоби стеження.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн. Крім того, тут працюють пункти пропуску".
Деталі: За словами заступника керівника ОПУ, 27 липня на такому пункті пропуску бачили маріупольців, яких окупанти "евакуювали" на територію Росії, – люди були змушені повертатися в Україну через Білорусь.
Тимошенко додав, що кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, але "сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі".
Він пообіцяв вирішити це питання, щоб "моніторинг ситуації був на найвищому рівні".