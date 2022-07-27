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Колючий дріт і тепловізори: в ОПУ показали, як облаштований кордон з Білоруссю на Волині

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 17:57
Колючий дріт і тепловізори: в ОПУ показали, як облаштований кордон з Білоруссю на Волині
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛА ТИМОШЕНКА 

На кордоні України та Білорусі у Волинській області облаштували фортифікаційні споруди і пункти пропуску та встановили спеціальні засоби стеження.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram  

Пряма мова Тимошенка: "Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн. Крім того, тут працюють пункти пропуску". 

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Фото з Telegram Кирила Тимошенка 

Деталі: За словами заступника керівника ОПУ, 27 липня на такому пункті пропуску бачили маріупольців, яких окупанти "евакуювали" на територію Росії, – люди були змушені повертатися в Україну через Білорусь. 

 
Фото з Telegram Кирила Тимошенка 

Тимошенко додав, що кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, але "сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі".

Він пообіцяв вирішити це питання, щоб "моніторинг ситуації був на найвищому рівні".  

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Теми: Волинська областькордонБілорусьвійна
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