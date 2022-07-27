Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Колючий дріт і тепловізори: в ОПУ показали, як облаштований кордон з Білоруссю на Волині

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 17:57
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛА ТИМОШЕНКА 

На кордоні України та Білорусі у Волинській області облаштували фортифікаційні споруди і пункти пропуску та встановили спеціальні засоби стеження.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram  

Пряма мова Тимошенка: "Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн. Крім того, тут працюють пункти пропуску". 

 
Фото з Telegram Кирила Тимошенка 

Деталі: За словами заступника керівника ОПУ, 27 липня на такому пункті пропуску бачили маріупольців, яких окупанти "евакуювали" на територію Росії, – люди були змушені повертатися в Україну через Білорусь. 

 
Фото з Telegram Кирила Тимошенка 

Тимошенко додав, що кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, але "сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі".

Він пообіцяв вирішити це питання, щоб "моніторинг ситуації був на найвищому рівні".  

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Волинська областькордонБілорусьвійна
Головне сьогодні

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Усі новини...
Волинська область
Через російський безпілотник на Волині постраждали троє дітей – прокурори
На Волині ППО збила два безпілотники, є жертви від уламків
Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів
Останні новини
03:16
Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні
02:25
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів у Чорнобаївці
01:33
В Одеському порту спалахнула пожежа — ЗМІ
01:06
Сумщина: Було 14 прильотів по двох громадах, без жертв
00:20
ЗМІ: У Харкові прогриміли вибухи
23:50
Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя
23:42
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Усі новини...