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Колючая проволока и тепловизоры: в ОПУ показали, как обустроена граница с Беларусью на Волыни

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 17:57
Колючая проволока и тепловизоры: в ОПУ показали, как обустроена граница с Беларусью на Волыни
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

На границе Украины и Беларуси в Волынской области обустроили фортификационные сооружения и пункты пропуска и установили специальные средства слежения.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн. Кроме того, здесь работают пункты пропуска". 

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Фото из Telegram Кирилла Тимошенко 

Детали: По словам заместителя главы ОПУ, 27 июля на таком пункте пропуска видели мариупольцев, которых оккупанты "эвакуировали" на территорию России – люди были вынуждены возвращаться в Украину через Беларусь. 

 
Фото из Telegram Кирилла Тимошенко 

Тимошенко добавил, что граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, но "современной системой слежения могут похвастаться не все".

Он пообещал решить этот вопрос, чтобы "мониторинг ситуации был на самом высоком уровне".

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Темы: Волынская областьграницаБеларусьвойна
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