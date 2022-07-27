Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС підтвердили, що удвічі збільшать імпорт електроенергії з України

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 18:12

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E в середу підтвердила наміри збільшити у два рази імпорт електроенергії з України, про який напередодні заявили в Європейській комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства енергетики України.

Заяву було зроблено під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з головою правління ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг у Брюсселі.

Галущенко підкреслив, що з огляду на вчорашнє рішення ЄС скоротити на 15% споживання російського газу Україна може допомогти Європі компенсувати відповідні обсяги за рахунок збільшення експорту української електроенергії.

Керівництво ENTSO-E підтвердило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом – уже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться. Оператор наголошує, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСімпортенергетика
Головне сьогодні

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Усі новини...
ЄС
Економічні новини 26 липня: "Нафтогаз" оголосив дефолт, ЄС скорочує споживання газу на 15%
Аудитори ЄС знайшли недоліки в плані Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв
Росія шантажуватиме ЄС енергетикою, поки той не зніме санкції та припинить підтримку України – Bloomberg
Останні новини
03:16
Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні
02:25
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів у Чорнобаївці
01:33
В Одеському порту спалахнула пожежа — ЗМІ
01:06
Сумщина: Було 14 прильотів по двох громадах, без жертв
00:20
ЗМІ: У Харкові прогриміли вибухи
23:50
Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя
23:42
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Усі новини...