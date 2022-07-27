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У ЄС підтвердили, що удвічі збільшать імпорт електроенергії з України

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 18:12

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E в середу підтвердила наміри збільшити у два рази імпорт електроенергії з України, про який напередодні заявили в Європейській комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства енергетики України.

Заяву було зроблено під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з головою правління ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг у Брюсселі.

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Галущенко підкреслив, що з огляду на вчорашнє рішення ЄС скоротити на 15% споживання російського газу Україна може допомогти Європі компенсувати відповідні обсяги за рахунок збільшення експорту української електроенергії.

Керівництво ENTSO-E підтвердило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом – уже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться. Оператор наголошує, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

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Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Теми: ЄСімпортенергетика
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