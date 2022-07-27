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В ЕС подтвердили, что вдвое увеличат импорт электроэнергии из Украины

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 18:12

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E в среду подтвердила намерения увеличить вдвое импорт электроэнергии из Украины, о чем накануне заявили в Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.

Заявление было сделано во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с председателем правления ENTSO-E Иоакимом Ванзетто и генеральным секретарем сети Соней Твохиг в Брюсселе.

Галущенко подчеркнул, что с учетом вчерашнего решения ЕС сократить на 15% потребление российского газа Украина может помочь Европе компенсировать соответствующие объемы за счет увеличения экспорта украинской электроэнергии.

Руководство ENTSO-E подтвердило, что экспорт планируется увеличить уже в ближайшее время – уже на этой неделе его объем станет вдвое больше, дальше рост продолжится. Оператор отмечает, что рост объемов экспорта должен происходить постепенно, учитывая технические протоколы обеспечения стабильности работы энергосистемы.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

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Темы: ЕСимпортэнергетика
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