Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС подтвердили, что вдвое увеличат импорт электроэнергии из Украины

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 18:12

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E в среду подтвердила намерения увеличить вдвое импорт электроэнергии из Украины, о чем накануне заявили в Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.

Заявление было сделано во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с председателем правления ENTSO-E Иоакимом Ванзетто и генеральным секретарем сети Соней Твохиг в Брюсселе.

Реклама:

Галущенко подчеркнул, что с учетом вчерашнего решения ЕС сократить на 15% потребление российского газа Украина может помочь Европе компенсировать соответствующие объемы за счет увеличения экспорта украинской электроэнергии.

Руководство ENTSO-E подтвердило, что экспорт планируется увеличить уже в ближайшее время – уже на этой неделе его объем станет вдвое больше, дальше рост продолжится. Оператор отмечает, что рост объемов экспорта должен происходить постепенно, учитывая технические протоколы обеспечения стабильности работы энергосистемы.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.

ВИДЕО ДНЯ

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: ЕСимпортэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
ЕС
В ЕС не поддерживают призыв 5 стран продлить эмбарго на импорт украинского зерна – СМИ
Посол ЕС рассказал, возможны ли переговоры о членстве Украины в "турборежиме"
Посол Маасикас рассказал, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: