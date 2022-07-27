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Чехія погодилась захищати повітряний простір Словаччини – це може вплинути на передачу Україні МіГ-29

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 18:16
МіГ-29 ПС Словаччини. Фото mil.in.ua

Уряд Чехії в середу схвалив прохання Словаччини про допомогу в захисті її повітряного простору після виведення з експлуатації винищувачів МіГ-29 – раніше Братислава не відкидала їхню передачу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CT24.

"Я не бачу жодних проблем, уряд (Чехії) точно це схвалить. Ми готові й технічно, й за своїми спроможностями", – заявив у середу чеський прем’єр Петр Фіала під час зустрічі зі словацьким колегою Едуардом Гегером у Карлових Варах.

Крім того, Фіала припустив можливість тренування українських військових у Чехії: "Якщо потрібно, ми тренуватимемо українських військових, але це залежить від технологій, які ми матимемо тут".

Після оголошення прем’єра Чехії уряд у середу схвалив прохання Словаччини про захист повітряного простору з 1 вересня. Раніше аналогічний заклик задовольнили і в Польщі. Деталі процесу будуть узгоджені в спільній декларації між Чехією, Словаччиною і Польщею.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

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Крім того, на днях координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

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Теми: ЧехіяСловаччинаавіаУкраїна
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