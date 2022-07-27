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Чехія погодилась захищати повітряний простір Словаччини – це може вплинути на передачу Україні МіГ-29

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 18:16
Чехія погодилась захищати повітряний простір Словаччини – це може вплинути на передачу Україні МіГ-29
МіГ-29 ПС Словаччини. Фото mil.in.ua

Уряд Чехії в середу схвалив прохання Словаччини про допомогу в захисті її повітряного простору після виведення з експлуатації винищувачів МіГ-29 – раніше Братислава не відкидала їхню передачу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CT24.

"Я не бачу жодних проблем, уряд (Чехії) точно це схвалить. Ми готові й технічно, й за своїми спроможностями", – заявив у середу чеський прем’єр Петр Фіала під час зустрічі зі словацьким колегою Едуардом Гегером у Карлових Варах.

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Крім того, Фіала припустив можливість тренування українських військових у Чехії: "Якщо потрібно, ми тренуватимемо українських військових, але це залежить від технологій, які ми матимемо тут".

Після оголошення прем’єра Чехії уряд у середу схвалив прохання Словаччини про захист повітряного простору з 1 вересня. Раніше аналогічний заклик задовольнили і в Польщі. Деталі процесу будуть узгоджені в спільній декларації між Чехією, Словаччиною і Польщею.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.

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Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

Крім того, на днях координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

Теми: ЧехіяСловаччинаавіаУкраїна
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