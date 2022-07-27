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Чехия согласилась защищать воздушное пространство Словакии – это может повлиять на передачу Украине МиГ-29

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 18:16
МиГ-29 ВС Словакии. Фото mil.in.ua

Правительство Чехии в среду одобрило просьбу Словакии о помощи в защите ее воздушного пространства после вывода из эксплуатации истребителей МиГ-29 – ранее Братислава не исключала их передачу Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CT24.

"Я не вижу никаких проблем, правительство (Чехии) точно это одобрит. Мы готовы и технически, и по своим возможностям", – заявил в среду чешский премьер Петр Фиала во время встречи со словацким коллегой Эдуардом Гегером в Карловых Варах.

Кроме того, Фиала предположил возможность тренировки украинских военных в Чехии: "Если нужно, мы будем тренировать украинских военных, но это зависит от технологий, которые у нас будет здесь".

После объявления премьера Чехии правительство в среду одобрило просьбу Словакии о защите воздушного пространства с 1 сентября. Ранее аналогичный призыв удовлетворили и в Польше. Детали процесса будут согласованы в совместной декларации между Чехией, Словакией и Польшей.

Ранее Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине одиннадцати истребителей МиГ-29 после того, как словацкие воздушные силы перестанут их эксплуатировать.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

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Кроме того, на днях координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.

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Темы: ЧехияСловакияавиаУкраина
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