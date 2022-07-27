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Чехия согласилась защищать воздушное пространство Словакии – это может повлиять на передачу Украине МиГ-29

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 18:16
Чехия согласилась защищать воздушное пространство Словакии – это может повлиять на передачу Украине МиГ-29
МиГ-29 ВС Словакии. Фото mil.in.ua

Правительство Чехии в среду одобрило просьбу Словакии о помощи в защите ее воздушного пространства после вывода из эксплуатации истребителей МиГ-29 – ранее Братислава не исключала их передачу Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CT24.

"Я не вижу никаких проблем, правительство (Чехии) точно это одобрит. Мы готовы и технически, и по своим возможностям", – заявил в среду чешский премьер Петр Фиала во время встречи со словацким коллегой Эдуардом Гегером в Карловых Варах.

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Кроме того, Фиала предположил возможность тренировки украинских военных в Чехии: "Если нужно, мы будем тренировать украинских военных, но это зависит от технологий, которые у нас будет здесь".

После объявления премьера Чехии правительство в среду одобрило просьбу Словакии о защите воздушного пространства с 1 сентября. Ранее аналогичный призыв удовлетворили и в Польше. Детали процесса будут согласованы в совместной декларации между Чехией, Словакией и Польшей.

Ранее Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине одиннадцати истребителей МиГ-29 после того, как словацкие воздушные силы перестанут их эксплуатировать.

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Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

Кроме того, на днях координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.

Темы: ЧехияСловакияавиаУкраина
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