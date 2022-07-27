На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку Білогорівки-Верхньокам’янського та населеному пункті Берестове, але росіяни зазнали втрат та відійшли.

Джерело: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії села Чернігівської та Сумської областей. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.

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На Слобожанському напрямку окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та недопустити просування українських підрозділів. Ворог намагається викрити систему оборони українських захисників та виявити вогневі позиції артилерії.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли з артилерії Харків, Рубіжне, Чугуїв та інші н.п.

На Слов’янському напрямку росіяни також стріляли із артилерії по 10 населених пунктах.

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В районі н.п. Пасіка, силами розвідувальної групи, ворог намагався викрити позиції українських військ, але безуспішно. Група окупантів знешкоджена.

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артобстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог, з втратами, відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя.

Окупанти завдали авіаударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та намагаються не допустити просування українських захисників вглиб тимчасово захопленої території.

В акваторії Чорного моря перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Повідомляється, що російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

Зазначається, що противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі.