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На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

Мазуренко Алена Среда, 27 июля 2022, 19:00
фото: Генштаб

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Белогоровки-Верхнекаменского, но россияне понесли потери и отошли.

Источник: Генштаб

Детали: На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии села Черниговской и Сумской областей. Противник задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и БПЛА.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и недопустить продвижение украинских подразделений. Враг пытается разоблачить систему обороны украинских защитников и выявить огневые позиции артиллерии.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из артиллерии Харьков, Рубежное, Чугуев и другие н.п.

На Славянском направлении россияне также стреляли из артиллерии по 10 населенным пунктам.

В районе н.п. Пасека, силами разведывательной группы, враг пытался разоблачить позиции украинских войск, но безуспешно. Группа оккупантов обезврежена.

ВИДЕО ДНЯ

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враг совершил артобстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

Вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя.

Оккупанты нанесли авиаудары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

На Южнобужском направлении россияне обороняются и пытаются не допустить продвижения украинских защитников в глубь временно захваченной территории.

В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Сообщается, что российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.

Отмечается, что противнику все труднее восполнять потери, особенно в живой силе.

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Темы: ГенштабоккупациявойнаУкраина
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