Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій"
Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію "однією з останніх імперських колоніальних держав" у сучасному світі, говорячи про її війну проти України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Еммануель Макрон порівняв вторгення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч.
"Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку ХХ, у ХІХ сторіччі", - сказав Макрон, зауваживши, що африканські народи самі мали такий досвід.
"Росія - одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну щоб відстоювати свої інтереси" - заявив Макрон.
Раніше у липні президент Франції запевнив, що країна має ресурси для допомоги Україні та підтримки союзників. Макрон зазначив, що потрібно бути готовим до затяжного конфлікту, а "літо і початок осені будуть, безумовно, складними".