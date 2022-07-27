Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій"

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 18:52

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію "однією з останніх імперських колоніальних держав" у сучасному світі, говорячи про її війну проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Еммануель Макрон порівняв вторгення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч.

"Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку ХХ, у ХІХ сторіччі", - сказав Макрон, зауваживши, що африканські народи самі мали такий досвід.

"Росія - одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну щоб відстоювати свої інтереси" - заявив Макрон.

Раніше у липні президент Франції запевнив, що країна має ресурси для допомоги Україні та підтримки союзників. Макрон зазначив, що потрібно бути готовим до затяжного конфлікту, а "літо і початок осені будуть, безумовно, складними".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МакронФранціяРосія
Головне сьогодні

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Усі новини...
Макрон
Домовлятися з Путіним безглуздо. Його треба перемогти
Файли Uber: витік даних показав спроби лобіювання щодо Байдена, Макрона і Шольца
Лавров звинуватив Францію в порушенні дипломатичної етики через розмову Макрона і Путіна
Останні новини
04:45
В Миколаєві лунають вибухи — мер
04:10
ISW: У росіян вистачає ресурсів лише на дві наступальні операції
03:16
Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні
02:25
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів у Чорнобаївці
01:33
В Одеському порту спалахнула пожежа — ЗМІ
01:06
Сумщина: Було 14 прильотів по двох громадах, без жертв
00:20
ЗМІ: У Харкові прогриміли вибухи
23:50
Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя
23:42
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"
Усі новини...