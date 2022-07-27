Макрон назвал Россию "одной из последних колониальных империй"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию "одним из последних имперских колониальных государств" в современном мире, говоря о её войне против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

На брифинге совместно с президентом Бенина, в рамках своего африканского турне, Эммануэль Макрон сравнил вторжение России в Украину с имперскими войнами прошлых веков.

"Это война за территории - которые (войны), как считалось, уже исчезли с европейского континента. Это война, как в начале ХХ, в XIX веке", - сказал Макрон, отметив, что африканские народы сами имели такой опыт.

"Россия – одна из последних колониальных империй… и решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы отстаивать свои интересы" – заявил Макрон.

Ранее в июле президент Франции заверил, что у страны есть ресурсы для помощи Украине и поддержки союзников. Макрон отметил, что нужно быть готовым к затяжному конфликту, а "лето и начало осени будут, безусловно, сложными".