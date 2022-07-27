Поляки запустили збір коштів на три евакуаційних гелікоптери для України

У Польщі запустили велику кампанію збору коштів на зброю для України, перший з яких - на три гелікоптери для евакуації поранених.

Про це йдеться на сторінці ініціативи, повідомляє "Європейська правда".

Метою ініціативи "Озброїмо Україну", яку щойно заснували, називають багаторазові збори коштів, щоб усі охочі поляки могли зробити свій внесок задля перемоги України.

"Ми хочемо регулярно купувати ефективну зброю, яка допоможе нашим сусідам захищатися і витурити російських бандитів з території України", - зазначають в описі кампанії.

Перший анонсований зібр - на три гелікоптери Mi2AM1.

"Завдяки цим гелікоптерам буде можливо швидше евакуювати поранених і надавати їм необхідну медичну допомогу, оскільки у них є необхідне медичне обладнання. Кожна виграна хвилина має значення і дає лікарям перевагу у боротьбі за життя пораненого", - зазначають на сторінці кампанії.

Купувати будуть гелікоптери українського виробника AviaGrade - щоб спростити майбутню логістику й технічне обслуговування, а також підтримати українську економіку. Всього потрібно зібрати 8,1 млн злотих за 35 днів. Перші 3000 злотих вже перерахували, внески зробили 17 доброчинців.

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Нагадаємо, у неділю поляки закрили збір на "Байрактар" для України, зібравши необхідні 22,5 млн злотих.