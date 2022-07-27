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Поляки запустили сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 19:20

В Польше запустили большую кампанию для регулярных сборов средств на оружие для Украины, первый из которых - на три вертолета для эвакуации раненых.

Об этом идет речь на странице инициативы, сообщает "Европейская правда".

Целью инициативы "Вооружим Украину", которую только создали, называют многократные сборы средств, чтобы все желающие поляки могли внести свой вклад в победу Украины.

"Мы хотим регулярно покупать эффективное оружие, которое поможет нашим соседям защищаться и выдворить российских бандитов с территории Украины", - отмечают в описании кампании.

Первый анонсированный собр - на три вертолета Mi2AM1.

"Благодаря этим вертолетам будет возможно быстрее эвакуировать раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь, поскольку в них есть необходимое медицинское оборудование. Каждая выигранная минута имеет значение и дает врачам преимущество в борьбе за жизнь раненого", - отмечают на странице кампании.

 

Покупать будут вертолеты украинского производителя AviaGrade – чтобы упростить будущую логистику и техническое обслуживание, а также поддержать украинскую экономику. Всего нужно собрать 8,1 млн злотых за 35 дней. Первые 3000 злотых уже перечислили, взносы внесли 17 человек.

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Напомним, в воскресенье поляки закрыли сбор на "Байрактар" для Украины, собрав необходимые 22,5 млн злотых.

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Темы: Польша
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