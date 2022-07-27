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Зеленський непокоїться, що новий прем’єр Британії підтримуватиме Україну менше за Джонсона

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 19:52

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що новий прем’єр-міністр Великої Британії може зменшити підтримку України на противагу Борису Джонсону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу TalkTV, фрагменти якого цитують The Times і AFP.

"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий же рівень підтримки… тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень британської підтримки, яка була надана. Британці були лідерами в такій підтримці", – сказав глава держави.

Зеленський також висловив сподівання, що "великий друг України" Джонсон залишиться в британській політиці на чільному місці.

"Я хочу, щоб він був десь у (британській) політиці та мав змогу обійняти певну посаду. Я не хочу, щоб він зник, але рішення в руках британського народу. Та я впевнений, що яку б посаду Джонсон не обіймав, він завжди буде з Україною. Це від щирого серця", – зазначив він.

Говорячи про кандидатів на посаду Джонсона – Ріші Сунака та Ліз Трасс, Зеленський сказав, що "був би радий дуже тісно співпрацювати так, як ми звикли з Борисом".

"Такі ж тісні стосунки з Великою Британією та Україною. Я знаю, що ці два кандидати дуже шанобливі, і вони мають підтримку людей і суспільства Великої Британії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", – додав президент України.

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Він зазначив, що вже спілкувався із Ліз Трасс як міністеркою закордонних справ в уряді Джонсона, але співпрацюватиме з будь-яким із кандидатів у разі його чи її перемоги.

Нагадаємо, 23 липня The Times з посиланням на джерела в офісі прем'єр-міністра Британії повідомила, що Борис Джонсон, який подав у відставку, збирається в майбутньому повернутися на посаду глави уряду.

Дивіться також відео, як Борис Джонсон поїхав до українських військових, яких тренують у Британії.

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Теми: Борис ДжонсонЗеленськийВелика БританіяУкраїна
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