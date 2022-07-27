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Зеленский беспокоится, что новый премьер Британии будет поддерживать Украину меньше Джонсона

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 19:52

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу TalkTV, фрагменты которого цитируют The Times и AFP.

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки… потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", – сказал глава государства.

Зеленский также выразил надежду, что "великий друг Украины" Джонсон останется в британской политике во главу угла.

"Я хочу, чтобы он был где-то в (британской) политике и мог занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон не занимал, он всегда будет с Украиной. Это от всей души", – отметил он.

Говоря о кандидатах на должность Джонсона – Риши Сунаке и Лиз Трасс, Зеленский сказал, что "был бы очень тесно сотрудничать так, как мы привыкли с Борисом".

"Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважительны, и у них есть поддержка людей и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", – добавил президент Украины. .

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Он отметил, что уже общался с Лиз Трасс как министершей иностранных дел в правительстве Джонсона, но будет сотрудничать с любым из кандидатов в случае его победы.

Напомним, 23 июля The Times со ссылкой на источники в офисе премьер-министра Британии сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается в будущем вернуться на должность главы правительства.

Смотрите также видео, как Борис Джонсон поехал к украинским военным, которые тренируются в Британии.

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Темы: Борис ДжонсонЗеленскийВеликобританияУкраина
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