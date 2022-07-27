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Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас – оцінка Заходу

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 20:27

Захід вважає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, і їй не вдасться захопити регіон у найближчому майбутньому попри заяви Кремля та його сателітів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

За словами анонімного західного посадовця, попри втрату ініціативи на Донбасі "вони (росіяни) не збираються просто так здаватися і йти додому".

Він, однак, додав, що війна в Україні розвивалася за сценарієм "злетів і падінь", тож Росія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що може зробити далі".

Під час попереднього брифінгу анонімного представника Заходу ЗМІ писали, що темп російського просування в Україні нерівномірний, та російські сили все ж досягають "справжнього прогресу" в захопленні Донбасу.

Але зараз оцінка Заходу змінилася: на його думку, окупація всієї території Донецької області залишається "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", але те, що Росія досягне її в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним".

Прокоментував анонімний західний посадовець і удар українських сил по стратегічному Антонівському мосту на Херсонщині. За оцінками Заходу, переправа наразі "повністю непридатна" до використання.

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За оцінками західної розвідки, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу. Там мають сумніви, що РФ вийде на межі Донецької області у 2022 році

Як повідомлялося, за оцінками британських військових Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає "абсолютну впевненість" українським Збройним Силам, що вони переможуть у війні.

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Теми: ДонбасРосія
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