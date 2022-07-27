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Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс – оценка Запада

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 20:27

Запад считает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс, и ей не удастся захватить регион в ближайшем будущем, несмотря на заявления Кремля и его сателлитов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

По словам анонимного западного чиновника, несмотря на потерю инициативы на Донбассе "они (россияне) не собираются просто так сдаваться и уходить домой".

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Он, однако, добавил, что война в Украине развивалась по сценарию "взлетов и падений", поэтому у России есть возможности "приспосабливаться и корректировать то, что может сделать дальше".

На предыдущем брифинге анонимного представителя Запада СМИ писали, что темп российского продвижения в Украине неравномерен, и российские силы все же достигают "настоящего прогресса" в захвате Донбасса.

Но сейчас оценка Запада изменилась: по его мнению, оккупация всей территории Донецкой области остается "минимальной политической целью кампании на Донбассе", но то, что Россия достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится все более маловероятным.

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Прокомментировал анонимное западное чиновник и удар украинских сил по стратегическому Антоновскому мосту на Херсонщине. По оценкам Запада, переправа "полностью непригодна" к использованию.

По оценкам западной разведки, потери, понесенные Россией с каждым наступлением, колоссальны, есть очень серьезные вопросы относительно запасов российского вооружения и боевого духа. Там сомневаются, что РФ выйдет на границы Донецкой области в 2022 году.

Как сообщалось, по оценкам британских военных Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что дает "абсолютную уверенность" украинским вооруженным силам, что они победят в войне.

Темы: ДонбассРосcия
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