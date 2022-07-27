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Глава МЗС Британії: Путін тримає світ у заручниках газом

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 21:17

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у середу заявила, що президент РФ Владімір Путін використовує газ для того, щоб тримати в заручниках світ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Це саме те, що він намагається зробити, і вкрай важливо, щоб ми залишалися сильними перед обличчям його жахливої агресії", – сказала Трасс британським телеканалам.

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На її думку, якщо світ дозволить Путіну досягти успіху, "це спричинить невимовні страждання по всій Європі".

"Ми знаємо, що він не зупиниться лише на Україні; Східна Європа під загрозою, і демократія під загрозою", – додала глава Форин-офісу.

Газова криза в ЄС, спричинена війною РФ проти України та шантажем Москви, триває не перший тиждень.

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Уранці в середу у Німеччині підтвердили скорочення обсягів надходження газу із вчорашніх 40% до близько 20% потужності. Італійська компанія Eni також повідомила, що "Газпром" попередив її про скорочення обсягів. 

Раніше глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.

Також він поскаржився, що Москва досі не отримала належного пояснення щодо статусу турбіни для газопроводу "Північний потік-1", яку обслуговує компанія Siemens в Канаді.

Російський газовий гігант "Газпром" заявив у понеділок, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

Теми: Велика БританіяПутінгаз
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