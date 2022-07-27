Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Британии: Путин держит мир в заложниках газом

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 21:17

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду заявила, что президент РФ Владимир Путин использует газ для того, чтобы держать в заложниках мир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Это именно то, что он пытается сделать, и крайне важно, чтобы мы оставались сильными перед лицом его ужасающей агрессии", – сказала Трасс британским телеканалам.

По ее мнению, если мир позволит Путину добиться успеха, "это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе".

"Мы знаем, что он не остановится только на Украине; Восточная Европа под угрозой и демократия под угрозой", - добавила глава Форин-офиса.

Газовый кризис в ЕС, вызванный войной РФ против Украины и шантажом Москвы, длится не первую неделю.

В среду утром в Германии подтвердили сокращение объемов поступления газа со вчерашних 40% до около 20% мощности.

ВИДЕО ДНЯ

Итальянская компания Eni также сообщила, что "Газпром" предупредил её о сокращении объемов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы, но он не функционирует из-за политической позиции ЕС.

Он также пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

Российский газовый гигант "Газпром" заявил в понедельник, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ВеликобританияПутингаз
Главное сегодня

обновлено, фото Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар

МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

Все новости...
Великобритания
Зеленский беспокоится, что новый премьер Британии будет поддерживать Украину меньше Джонсона
В Британии предлагают кандидатуру Джонсона на пост следующего генсека НАТО
Джонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля
Последние новости
06:19
Запущенная из Беларуси ракета попала возле поселка на Черниговщине
05:20
обновлено, фото Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар
04:45
В Николаеве раздаются взрывы — мэр
04:10
ISW: У россиян хватает ресурсов только на две наступательные операции
03:16
Администрация Байдена: Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены на войне в Украине
02:25
ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке
01:33
В Одесском порту вспыхнул пожар — СМИ
01:06
Сумщина: Было 14 прилетов по двум громадам, без жертв
00:20
обновлено от 06:34Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300
23:50
Это был его сотый вылет: Зеленский почтил память погибшего летчика-героя
Все новости...