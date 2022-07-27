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Глава МИД Британии: Путин держит мир в заложниках газом

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 21:17

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду заявила, что президент РФ Владимир Путин использует газ для того, чтобы держать в заложниках мир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Это именно то, что он пытается сделать, и крайне важно, чтобы мы оставались сильными перед лицом его ужасающей агрессии", – сказала Трасс британским телеканалам.

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По ее мнению, если мир позволит Путину добиться успеха, "это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе".

"Мы знаем, что он не остановится только на Украине; Восточная Европа под угрозой и демократия под угрозой", - добавила глава Форин-офиса.

Газовый кризис в ЕС, вызванный войной РФ против Украины и шантажом Москвы, длится не первую неделю.

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В среду утром в Германии подтвердили сокращение объемов поступления газа со вчерашних 40% до около 20% мощности.

Итальянская компания Eni также сообщила, что "Газпром" предупредил её о сокращении объемов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы, но он не функционирует из-за политической позиции ЕС.

Он также пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

Российский газовый гигант "Газпром" заявил в понедельник, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

Темы: ВеликобританияПутингаз
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