"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
Середа, 27 липня 2022, 22:52
Київське "Динамо" стало переможцем протистояння зі стамбульським "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Джерело: "Суспільне", результат поєдинку
Деталі: Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.
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90 хвилин основного часу не визначили переможця, тому знадобився овертайм.
На 114 хвилині матчу Костянтин Вівчаренко прострілив на Олександра Караваєва і той переправив м'яч у ворота колишньої команди, що забезпечило перемогу команді з України.
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Водночас, 27 липня полтавська "Ворскла" після 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій припинила виступи в єврокубках у сезоні 2022/23. Команда Віктора Скрипника в овертаймі поступилася шведському АІКу (0:2).