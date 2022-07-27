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"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ

Мазуренко Альона Середа, 27 липня 2022, 22:52
фото з попередньої зустрічі команд, Instagram "Динамо"

Київське "Динамо" стало переможцем протистояння зі стамбульським "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело: "Суспільне"результат поєдинку

Деталі: Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.

90 хвилин основного часу не визначили переможця, тому знадобився овертайм.

На 114 хвилині матчу Костянтин Вівчаренко прострілив на Олександра Караваєва і той переправив м'яч у ворота колишньої команди, що забезпечило перемогу команді з України.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Водночас, 27 липня полтавська "Ворскла" після 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій припинила виступи в єврокубках у сезоні 2022/23. Команда Віктора Скрипника в овертаймі поступилася шведському АІКу (0:2).

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Теми: футболспорт
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