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"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

Алена МазуренкоСреда, 27 июля 2022, 22:52
Динамо победило Фенербахче и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
фото из предыдущей встречи команд, Instagram "Динамо"

Киевское "Динамо" стало победителем противостояния со стамбульским "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Источник: "Суспільне", результат поединка

Детали: Матч завершись со счетом 2:1 в пользу киевлян.

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90 минут основного времени не определили победителя, поэтому понадобился овертайм.

На 114 минуте матча Константин Вивчаренко прострелил на Александра Караваева и тот переправил мяч в ворота бывшей команды, что обеспечило победу команде из Украины.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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В то же время, 27 июля полтавская "Ворскла" после 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прекратила выступления в еврокубках в сезоне 2022/23. Команда Виктора Скрипника в овертайме уступила шведскому АІКу (0:2).

Темы: футболспорт
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