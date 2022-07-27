Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

Мазуренко Алена Среда, 27 июля 2022, 22:52
фото из предыдущей встречи команд, Instagram "Динамо"

Киевское "Динамо" стало победителем противостояния со стамбульским "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Источник: "Суспільне", результат поединка

Детали: Матч завершись со счетом 2:1 в пользу киевлян.

90 минут основного времени не определили победителя, поэтому понадобился овертайм.

На 114 минуте матча Константин Вивчаренко прострелил на Александра Караваева и тот переправил мяч в ворота бывшей команды, что обеспечило победу команде из Украины.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

В то же время, 27 июля полтавская "Ворскла" после 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прекратила выступления в еврокубках в сезоне 2022/23. Команда Виктора Скрипника в овертайме уступила шведскому АІКу (0:2).

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: футболспорт
Главное сегодня

обновлено, фото Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар

МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

Все новости...
футбол
Футзал: Украина упустила победу в финале студенческого Чемпионата мира
Российских игроков не будет в новой версии футбольного симулятора от FIFA
"Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" в квалификации ЛЧ
Последние новости
08:58
Ракетный удар по Киевщине: по предварительной информации жертв нет - полиция
08:43
Пограничники контролируют границы Черниговщины, но жителей просят не заходить в лес
08:43
США обещают "действовать быстро" против попыток РФ аннексировать новые территории Украины
08:34
В Донецкой области россияне за день убили 5 и ранили 8 гражданских – ОВА
08:25
видеоЗеленский поздравил украинцев с Днем государственности
08:17
видеоФаны "Фенербахче" скандировали имя Путина: Луческу не вышел на пресс-конференцию
08:11
Оккупанты давят со всех сторон, а ВСУ держат их почти на одном месте – Гайдай
07:57
Правительство Эстонии в ближайшие недели примет решение о покупке ПВО средней дальности
07:51
Россияне били по Днепропетровщине из "Ураганов"
07:46
Россияне обстреляли Чугуев, попали в жилые дома
Все новости...