"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
Среда, 27 июля 2022, 22:52
Киевское "Динамо" стало победителем противостояния со стамбульским "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
Источник: "Суспільне", результат поединка
Детали: Матч завершись со счетом 2:1 в пользу киевлян.
90 минут основного времени не определили победителя, поэтому понадобился овертайм.
На 114 минуте матча Константин Вивчаренко прострелил на Александра Караваева и тот переправил мяч в ворота бывшей команды, что обеспечило победу команде из Украины.
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В то же время, 27 июля полтавская "Ворскла" после 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прекратила выступления в еврокубках в сезоне 2022/23. Команда Виктора Скрипника в овертайме уступила шведскому АІКу (0:2).
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