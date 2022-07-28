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В Одеському порту спалахнула пожежа — ЗМІ

Анастасія КалатурЧетвер, 28 липня 2022, 01:33
ФОТО: t.me/xydessa

В Одеському порту сталася пожежа.

Джерело: "Суспільне", місцеве видання "Думська"

Деталі: Як зазначає "Суспільне", на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо: 23 липня російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту. Це сталося на наступний день після того, як представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі   підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

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Теми: Одесапожежа
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