В Одесском порту вспыхнул пожар — СМИ

В Одесском порту произошел пожар.

Источник: "Суспильне", местное издание "Думская"

Детали: Как отмечает "Суспильне", на месте работают спасатели.

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Напомним: 23 июля российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта. Это произошло на следующий день после того, как представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.