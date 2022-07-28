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В Одесском порту вспыхнул пожар — СМИ

Анастасия КалатурЧетверг, 28 июля 2022, 01:33
ФОТО: t.me/xydessa

В Одесском порту произошел пожар.

Источник: "Суспильне", местное издание "Думская"

Детали: Как отмечает "Суспильне", на месте работают спасатели.

Напомним: 23 июля российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.  Это произошло на следующий день после того, как представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

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Темы: Одессапожар
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