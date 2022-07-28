Удари по Миколаєву: зруйновано школу, пошкоджено будинки, є поранений
Внаслідок ракетних ударів РФ по Миколаєву в четвер зранку постраждали заклади освіти і житлові будинки, є поранений.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Дослівно: "Заклади освіти та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів…
Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.
Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення".
Деталі: Сєнкевич повідомив, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Мер уточнив, що на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.
Пізніше Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву.
Зокрема, на території Університетської водної станції ракета поцілила у відкриту територію – утворилась велика вирва.
Також частково зруйноване складське приміщення.
У багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна.
Також вибиті вікна у церкві, яка розташована поруч.
Що передувало: Раніше о 4:35 ранку Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в Миколаєві.