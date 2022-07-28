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Удари по Миколаєву: зруйновано школу, пошкоджено будинки, є поранений

Ірина Балачук, Катерина ТищенкоЧетвер, 28 липня 2022, 11:00
Удари по Миколаєву: зруйновано школу, пошкоджено будинки, є поранений
Наслідки російських ударів по Миколаєву 28 липня. Фото з Telegram Сєнкевича

Внаслідок ракетних ударів РФ по Миколаєву в четвер зранку постраждали заклади освіти і житлові будинки, є поранений.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "Заклади освіти та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів…

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Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення".

Деталі: Сєнкевич повідомив, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

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Мер уточнив, що на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Пізніше Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву.

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Зокрема, на території Університетської водної станції ракета поцілила у відкриту територію – утворилась велика вирва. 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Також частково зруйноване складське приміщення. 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

У багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна. 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Також вибиті вікна у церкві, яка розташована поруч. 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Що передувало: Раніше о 4:35 ранку Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в Миколаєві.

Теми: Миколаїввійна
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